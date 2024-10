Free déploie une nouvelle version grand public de Freebox Files sur les iPhone

Un bouton scroll rapide fait son apparition dans l’application mobile de Free pour gérer et lire les contenus de votre Freebox.

Après une courte phase de bêta-test, Free a lancé le 16 octobre une nouvelle mise à jour 1.21 de son application Freebox Files pour tous ses abonnés sur iOS. Parmi les nouveautés, un bouton de défilement rapide fait son apparition, permettant de parcourir les dossiers plus efficacement. De plus, la sélection de plusieurs fichiers devient plus intuitive grâce à un simple glissement du doigt, tandis que le déplacement des fichiers est amélioré avec la fonction glisser-déposer. Cette version inclut également diverses corrections visant à renforcer la stabilité de l’application.

Freebox Files offre une gestion simplifiée des fichiers stockés sur le disque dur d’une Freebox ou sur un périphérique de stockage externe connecté. Les abonnés peuvent ainsi ajouter, consulter et sauvegarder automatiquement leurs photos et vidéos, les rendant accessibles à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox