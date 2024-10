Fibre optique : une expérimentation prévue pour les raccordements les plus compliqués

Le déploiement de la fibre en France continue mais se heurte toujours à une problématique : la finalisation du raccordement dans des cas jugés complexes. Le coût de ces opérations devrait être évalué grâce à une expérimentation l’année prochaine.

Le 100% fibre est un objectif important, notamment avec la fermeture du réseau cuivre planifiée jusqu’en 2030 : les anciens abonnés ADSL devront avoir accès au très haut débit. Cependant, dans certaines communes, raccorder un logement peut s’avérer très compliqué, nécessitant des travaux parfois particulièrement coûteux, avec une charge revenant au particulier. « Certains refusent de faire les travaux, d’autres ne peuvent tout simplement pas », précise ainsi la vice-présidente de l’Avicca.

Et pour l’heure, dans le plan THD, rien n’était prévu pour ces particuliers. Cependant, cela pourrait changer. Lors de la dernière Université de la transition numérique des territoires (UTHD) à Strasbourg s’étant déroulée mardi 15 octobre, les acteurs du numérique se sont réunis et ont indiqué qu’une mesure pourrait faire évoluer la situation. Gaël Sérandour, directeur adjoint des Investissements numériques de la Caisse des dépôts,indique en effet qu’une ligne budgétaire a été prévue dans le projet de loi de finances 2025 pour « traiter cette problématique du domaine privatif ».

On peut en effet lire dans la présentation qu’une “expérimentation à hauteur de 16,1 millions d’euros sera lancée en 2025 afin d’évaluer le coût des raccordements complexes dans le domaine privé”. Pour l’heure, impossible de déterminer si l’expérimentation proposera des chèques raccordements poru les particuliers ou même si elle sera maintenue, mais beaucoup d’acteurs du numérique jugent nécessaire “d’aller plus loin“. L’Avicca et Infranum par exemple, plaident pour la création d’un Fonds de péréquation des réseaux optiques, un projet de financement du génie civil n’a pas abouti…

Source : Maire Info

