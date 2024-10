Bouygues Telecom annonce offrir 3 mois d’abonnement à son forfait mobile le plus innovant

Avec le forfait “Source” de Bouygues Telecom, transformez vos gigas non consommés en dons pour des associations.

Lancée en 2022, l’offre “Source” de Bouygues Telecom reste d’actualité avec une approche responsable et solidaire. Ce forfait sans engagement et bloqué à 10€/mois pour 80 Go en 4G+ dont 10Go en Europe/DROM, permet aux abonnés de convertir leurs gigas non utilisés en dons financiers pour pour plus de 1000 associations, grâce à son partenariat avec Lilo, une entreprise qui transforme les petits gestes quotidiens en soutien solidaire. Actuellement, une offre peut intéresser ceux qui souhaiteraient découvrir ce forfait pas comme les autres, puisque 3 mois d’abonnement sont offerts.

Depuis son lancement, ce forfait est fourni avec l’application dédiée “Source”, laquelle permet optimiser l’utilisation des gigas, tout en facilitant les dons. Chaque giga non consommé équivaut à 20 gouttes transformées qui peuvent être reversées aux associations de son choix. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie environnementale de Bouygues Telecom pour 2020-2030, visant à sensibiliser ses utilisateurs à un numérique plus durable et responsable.

“Chaque mois, vos gigas économisés vous permettent de soutenir des actions concrètes ! Chaque giga que vous ne consommez pas est converti en gouttes (ça tombe bien on s’appelle Source), créditées sur votre compte. A tout moment, vous pouvez utiliser vos gouttes pour soutenir le(s) projet(s) de votre choix. Grâce aux dons de gouttes ce sont déjà 5 335 065€ reversés à des milliers de projets grâce à notre partenaire Lilo”, annonce Bouygues Telecom.

