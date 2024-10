Les internautes se lâchent sur les réseaux : le 8 Gbit/s impressionne déjà sur la Livebox 7 d’Orange, un numéro masterclass à appeler

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand Orange lance le 8 Gbit/s symétriques, il tient ses promesses sur les débits et la stabilité.

Et voici en exclu le tout premier test de débit jamais publié de la nouvelle offre 8 Giga symétrique XGSPON d’Orange. En un mot : c’est une offre Deluxe 😮‍💨#Livebox #Livebox7 #LiveboxMax #Orange #XGSPON pic.twitter.com/chY96ng2BR — Rémi (@lachape_one) October 10, 2024

Le député Jean-Philippe Tanguy (RN) propose de faire passer à la caisse les géants du net et fournisseurs de contenu pour l’utilisation du réseau internet. Une requête de longue date de la part de plusieurs opérateurs, une simple coïncidence ?

#PLF2025 Et si on étendait l’#IFER aux fournisseurs de services numériques? C’est l’objet d’un amendement (d’appel) RN visant à faire contribuer les Google & co. à hauteur de 12 000 €/an par lien 1 Gbpshttps://t.co/ozdiaZaDeR pic.twitter.com/mpljYwrwSj — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) October 14, 2024

Les opérateurs ne vont-ils pas trop loin parfois en campant leurs antennes ?

Orange essaie de camoufler, SFR… c’est pas trop ça pic.twitter.com/PNtdsWsEd4 — Léo 📶🇫🇷 (@leo_networking) October 16, 2024

Vous connaissez l’appel du rire ? Pour vous changer les idées, c’est le numéro qu’il vous faut !

Ce numéro est une masterclass,

En gros vous appelez et vous êtes en relation avec quelqu’un qui est la juste pour rire, c’est une association qui s’appelle ” L’appel du rire ” c’est vraiment une idée excellente 😂 ☎️ 02 72 03 50 51 Plus d’infos : https://t.co/ZuBBuq5dyi pic.twitter.com/9cAwfG2tOb — ⒩ 🫧 (@noh_tech) October 16, 2024

Xavier Niel dans toute sa splendeur. Testez ce générateur de couverture de son livre “Une sacrée envie de foutre le bordel”.

