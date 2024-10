Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer inclus dans Prime Gaming

Une nouvelle sélection de jeux Prime Gaming vient d’être mise à disposition, dans une ambiance macabre pour Halloween.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans Killing Floor 2, les joueurs descendent en Europe continentale où l’épidémie provoquée par l’échec de l’expérience d’Horzine Biotech s’est rapidement propagée et a pris une ampleur imparable, paralysant essentiellement l’Union européenne. Un mois seulement après les événements survenus dans le premier Killing Floor, les spécimens clonés sont partout et la civilisation est en plein désarroi ; il n’y a plus de communication, les gouvernements se sont effondrés et les forces militaires ont été systématiquement éradiquées. Les citoyens européens ne connaissent que trop bien la survie et la préservation de soi et de chanceux survivants se sont réfugiés dans la clandestinité.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Mystery Box: Hidden Secrets est le premier chapitre de la célèbre série homonyme pointer-cliquer, dans laquelle vous devez résoudre des énigmes intrigantes autour de boîtes étranges tout en étant piégé dans une pièce mystérieuse et découvrir l’histoire des inventions les plus populaires au monde.

Pour terminer chaque niveau et s’échapper de la pièce, vous devez interagir avec les leviers, les roues et les boutons de chaque côté des boîtes. Plongez-vous dans une incroyable aventure de puzzle qui nourrira votre cerveau et amusera votre âme.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Dans Through the Darkest of times, vous êtes le chef d’un petit groupe de résistants dans le Berlin de 1933, composé de gens ordinaires, de juifs, de catholiques, de communistes et de patriotes qui ne peuvent tout simplement pas rester sans rien faire. Votre objectif est de porter de petits coups au régime : distribuer des tracts pour sensibiliser la population aux véritables intentions des nazis, peindre des messages sur les murs, saboter, collecter des informations et recruter de nouveaux partisans. Et tout cela en restant cachés : si les forces du régime apprennent l’existence de votre groupe, la vie de chacun de ses membres en sera gravement menacée.



Un pack de deux jeux est proposé :Zombies Ate My Neighbors

Zeke et Julie, nos deux stars adolescentes en pleine forme, tentent de sauver les gentils voisins, les pom-pom girls et les bébés d’un sort pire que le polyester. Ces enfants fous vont-ils survivre à la nuit ? Trouvez votre chemin à travers 55 niveaux remplis d’horreur. Ghoul Patrol :

Zeke et Julie, nos adolescents intrépides, visitent l’exposition Fantômes et goules de la bibliothèque municipale, où ils trouvent un vieux coffre au trésor contenant un ancien livre d’esprits. Naturellement, ils ne peuvent résister à la tentation de le lire. Soudain, un horrible esprit aux dents tordues émerge. Ghoul Patrol vient à la rescousse.



Dans Vlad Circus: Descend Into Madness, découvrez une histoire pleine de mystère et de douleur où chaque ombre cache un secret tordu ou une menace vicieuse, et personne n’est à l’abri d’une tragédie. Découvrez l’histoire effrayante d’un cirque de monstres des années 1920 qui a entièrement brûlé et la quête grotesque pour refonder le cirque. Suivez Oliver Mills, tourmenté, alors qu’il lutte pour survivre et s’échapper.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox