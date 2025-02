Canal+ : c’est fini la 4K pour les anciens abonnés sans engagement, lancement d’une nouvelle offre avec Apple Music

C’est au tour des anciens abonnés sans engagement de Canal+ d’être désormais privés de l’accès aux chaînes UHD/4K HDR de Canal+. Dans le même temps, la filiale de Vivendi propose désormais 30% de réduction à Apple Music Familial à ses clients.

Il fallait s’y attendre. Lors de la refonte de ses offres le mois dernier, Canal+ avait commencé à annoncer la couleur. Ses nouveaux abonnements sans engagement sont désormais limités à 1 utilisateur simultané et sans UHD. Cette décision ne concernait alors que les nouvelles souscriptions, un répit de courte durée puisque désormais les anciens abonnés sans engagement n’ont également plus droit à la 4K: “Finalement même les anciens abonnés n’ont plus accès aux chaînes Ultra HD/4K HDR de Canal+, Non vraiment c’est la honte “, déplore sur X le compte très informé @ultrakfr. Cette décision marque un retour en arrière pour les abonnés concernés.

30% de réduction à Apple Music Familial

Dans le même temps, Canal+ annonce une bonne nouvelle, son partenariat avec Apple s’étend un peu plus. En décembre 2024, la filiale de Vivendi a annoncé proposer Apple Music à ses abonnés à un tarif préférentiel inédit, soit 30% de moins que le tarif en vigueur. Le service de streaming musical d’Apple leur est depuis proposé à 7,69€/mois au lieu de 10,99€/mois.

Aujourd’hui, Canal+ va encore plus loin en proposant cette fois 30% de réduction sur l’offre Apple Music Familial (6 utilisateurs), laquelle passe à 11,89€/mois pour les abonnés au lieu de 16,99€/mois. Cette promotion est intéressante puisqu’elle permet de bénéficier de cet abonnement pour seulement 2€ de plus que l’offre individuelle sans promo (10,99€/mois). Les abonnés canal+ qui bénéficient déjà d’Apple Music ou de sa formule familiale, peuvent également profiter de cette remise directement sur leur espace client.

“Avec un abonnement familial à Apple Music, jusqu’à six personnes peuvent bénéficier d’un accès illimité à Apple Music sur leurs appareils. Chaque membre d’un abonnement familial peut écouter en streaming des millions de morceaux du catalogue Apple Music. De plus, chaque membre de la famille a accès à sa propre bibliothèque musicale ainsi qu’à des recommandations musicales basées sur ses préférences”, précise Apple.

