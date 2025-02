Tech : Free lance “DigiFree”, un programme innovant pour amener des jeunes de quartiers prioritaires vers l’emploi en 6 mois

La Fondation Free et l’association Konexio s’associent une nouvelle fois pour faire du numérique un véritable levier d’insertion. Leur nouveau programme, DigiFree, vise à accompagner des jeunes issus de quartiers prioritaires de Seine-Saint-Denis vers l’emploi. Concrètement, DigiFree propose aux participants 20 heures d’initiation au numérique pour acquérir les bases essentielles, des ateliers dédiés à l’intelligence artificielle (IA) et aux compétences digitales et un accompagnement vers l’emploi ou la formation avec un suivi personnalisé

Dès 2025, 80 jeunes bénéficieront de ce programme, avec l’objectif de les aider à décrocher un emploi ou une formation dans les six mois. Le lancement de DigiFree a rassemblé les équipes de Free, de Konexio et une cinquantaine de jeunes lors d’une soirée immersive. Au programme : découverte des métiers du développement web et échanges avec des collaborateurs de Free, mobilisés pour partager leur expérience.

Avec cette initiative, Free et sa fondation confirment leur engagement en faveur de l’inclusion numérique et professionnelle. En 2023, l’association Konexio et la Fondation Free avaient déjà signé partenariat en faveur de l’inclusion socio-professionnelle par le numérique des publics éloignés de l’emploi ou en reconversion. Au travers de celui-ci, le duo ambitionnait alors de mettre à profit leurs ressources et compétences respectives pour accompagner la montée en compétences numériques et former aux métiers de la tech, un secteur qui offre de nombreuses opportunités de carrière.