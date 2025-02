Ligue 1 : DAZN réclame plus de 500 millions d’euros, s’estimant arnaqué par la LFP

DAZN considère que la LFP lui a vendu un produit défaillant et trop cher et tente un nouveau coup de pression.

Le conflit entre la Ligue de football professionnel (LFP) et DAZN, son principal diffuseur pour la Ligue 1, a pris une nouvelle tournure judiciaire. La plateforme britannique a saisi le tribunal de commerce de Paris pour réclamer une indemnisation de 573 millions d’euros, accusant la LFP de “tromperie sur la marchandise” à hauteur de 309 millions d’euros et de “manquements contractuels” pour 264 millions d’euros. Ces sommes colossales, qui avoisinent le montant total de ses deux premières années de contrat (375 millions d’euros par an jusqu’en 2029), viseraient avant tout à exercer une pression sur la Ligue, sans garantie de validation juridique selon plusieurs sources indépendantes.

DAZN reproche à la LFP un manque de transparence avant la signature du contrat et une insuffisance des moyens alloués à la lutte contre le piratage, ainsi qu’un engagement jugé trop faible de certains clubs dans l’amélioration du produit et de ses contenus. Face à des abonnements bien en deçà des attentes – environ 500 000 abonnés actuellement –, la plateforme avait tenté d’imposer, avant Noël, un système de paiement variable impliquant une participation financière accrue des clubs et de la Ligue. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle a choisi d’entamer une bataille judiciaire qui pourrait s’étirer sur plusieurs années, traduisant ainsi son scepticisme croissant quant à la rentabilité de son investissement dans la Ligue 1.

En parallèle, la LFP tente de récupérer les 35 millions d’euros que DAZN a placés sous séquestre et a engagé une procédure en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris, dont la décision est attendue le 28 février. Pour éviter une crise financière immédiate dans les clubs, elle a dû puiser dans son fonds de réserve afin d’assurer les paiements. En déclenchant cette procédure judiciaire, DAZN prend le risque d’un nouveau “bad buzz” après les critiques sur sa politique tarifaire et la qualité parfois insuffisante de ses retransmissions. Cette tension croissante fragilise encore un peu plus la relation entre la plateforme et la LFP, alors que DAZN assure actuellement la diffusion de huit des neuf rencontres de chaque journée de Ligue 1.

Source : L’Équipe

