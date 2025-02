Orange annonce 22 chaînes offertes à ses abonnés Livebox jusqu’au 26 février

Un bouquet habituellement proposé à 15€ par mois par l’opérateur historique passe en clair dès aujourd’hui et jusqu’au 26 février prochain.

Abonnés Livebox avec une offre TV, vous pouvez dès à présent découvrir gratuitement les chaînes du bouquet Arabe Max. Ce bouquet pan-arabe, contenant 22 chaînes, s’adresse à toutes les familles arabes du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Accédez aussi bien aux films et séries les plus récents, à des pièces de théâtre récentes et des comédies shows, ou encore à une chaîne pour le public féminin.

Voici la liste des chaînes concernées :

507 – MBC

508 – Rotana Classic

509 – Rotana Clip

510 – Ennahar TV

511 – Echorouk TV

512 – Nessma EU

513 – El Hiwar Ettounsi

514 – Al Resalah

515 – Iqraa

516 – Iqraa International

517 – Samira TV

519 – Rotana Musica

520 – Echorouk News

521 – 2M Monde

522 – Rotana Khalijia

523 – Rotana Cinema

524 – Rotana Comedy

525 – Rotana Drama

527 – El Bilad TV

528 – Panorama Drama

530 – MBC 5

531 – Al Rawda

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox