Fin de l’ADSL : des reports déjà actés et ce n’est pas fini selon l’Arcep

Si la fermeture technique du réseau cuivre n’est pas remise en cause et devrait bien être effective en 2030, l’arrêt de commercialisation des offres ADSL subira quelques retards, au moins localement.

C’est l’un des chantiers les plus importants du numérique en France qui se déroule en marge du déploiement de la fibre. L’arrêt du réseau cuivre, qui apporte la téléphonie et l’ADSL à de nombreux foyers doit commencer cette année avec une première zone d’une centaine de communes concernées. Si Orange a annoncé un calendrier assez précis, le régulateur des télécoms rappelle que celui-ci est soumis au déploiement de la fibre et peut donc évoluer dans les zones où le très haut débit n’est pas assez disponible.

D’où une volonté du régulateur de pousser les opérateurs à déployer davantage, afin de faire en sorte que la fermeture du cuivre ne résulte pas de personnes privées de connectivité. Mais suite aux retards d’Orange et consorts sur ce plan, “des reports sont déjà actés, d’autres sont sans doute à prévoir” affirme Laure de La Raudière. Il ne s’agit cependant pas de la de la fermeture technique et définitive prévue à 2030, soit l’arrêt complet de fonctionnement du réseau, mais la fermeture commerciale.

En effet, à partir du 31 janvier 2026, les opérateurs devraient cesser de proposer des offres ADSL sur l’ensemble du territoire. Du moins, c’est ce qui était prévu initialement, mais la date pourrait être repoussée localement. Et ce malgré que des premières expérimentations aient montré que la fin de la commercialisation de l’ADSL entraînait davantage de souscription à la fibre.

