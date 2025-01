Free Mobile met à jour sa brochure tarifaire et annonce de nouveaux débits pour ses abonnés

L’opérateur précise davantage les débits maximum théoriques pouvant être atteints par ses abonnés mobile.

Les performances théoriques de la 5G de Free et des autres réseaux sont désormais affichées plus clairement et précisément dans la brochure tarifaire de l’opérateur. Cette dernière a été mise à jour et dans cette nouvelle version, datée au 3 janvier 2025, l’opérateur détaille les débits maximum théoriques pouvant être atteints, tant en réception qu’en émission.

Si les débits maximum 3G ( 21 Mbit/s en téléchargement, 11.5 Mbit/s en upload) et 4G (Jusqu’à 150 Mbit/s en download et jusqu’à 50 Mbit/s en upload) sont inchangés, les informations concernant la 4G+ et la 5G ont été modifiées. Si l’opérateur annonçait auparavant que ses abonnés en 4G+ pouvaient atteindre “jusqu’à 260 Mbit/s ou 325 Mbit/s dans les zones couvertes respectivement par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G“, la brochure tarifaire affirme désormais que les abonnés en 4G+ peuvent atteindre “jusqu’à 850 Mbit/s dans les zones couvertes avec agrégation des 4 bandes de fréquences 4G” en download et jusqu’à 100 Mbit/s en upload, contre 50 Mbit/s auparavant.

Le plus gros changement concerne la 5G, qui fait l’objet d’une réelle mise au clair. L’opérateur indiquait en effet que les débits pouvaient atteindre “Jusqu’à 3 fois les débits de la 4G de Free” en téléchargement et 1.7 fois pour l’upload. Dorénavant, l’opérateur affiche clairement des chiffres précis. Les abonnés 5G peuvent ainsi prétendre à ces débits maximums théoriques :

En download : “jusqu’à 1.75 Gbit/s en zones couvertes en 3.5 GHz avec agrégation des 4 bandes de fréquences 4G et jusqu’à 850 Mbit/s en zones couvertes par la bande de fréquences 700 MHz avec agrégation des 3 autres bandes de fréquences 4G“

En upload : “jusqu’à 130 Mbit/s en zones couvertes en 3.5 GHz avec agrégation des 4 bandes de fréquences 4G et jusqu’à 80 Mbit/s en zones couvertes par la bande de fréquences 700 MHz avec agrégation des 3 autres bandes de fréquences 4G

Ces débits restent cependant théoriques, mais peuvent donner une idée de ce à quoi peuvent prétendre les abonnés de l’opérateur. Bien sûr, ils varient selon la zone où vous vous trouvez et même le téléphone que vous utilisez.

