Vers un lancement prochain du Backup 4G pour les abonnés Freebox Pop ?

Des premiers indices apparus sur l’espace abonné Freebox présagent d’une possibilité de commander un Backup 4G avec un abonnement Freebox Pop.

Après un lancement fin août pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, le backup 4G+ de Free reste attendu pour l’ensemble des abonnés de l’opérateur de Xavier Niel. Lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre 2024, l’opérateur assurait prévoir une mise à disposition de cette solution d’internet de secours pour les abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution, mini 4K et One d’ici à la fin de l’année, ce n’est cependant toujours pas le cas.

Cependant, des premiers indices laissent supposer que la disponibilité n’est pas si loin, du moins pour les abonnés Freebox Pop. En effet, le petit fouineur de la communauté Free Tiino affirme avoir réussi, via une manipulation qu’il ne souhaite pas détailler, avoir pu accéder à la page de commande du Backup 4G avec un compte Freebox Pop. La manipulation en question ne fonctionne cependant pas avec une Freebox Révolution ou Delta. On peut donc espérer un lancement prochain, au moins pour les abonnés Freebox Pop, même si le temps d’attente est inconnu.

Ce nouveau modem de secours, qui ressemble au répéteur WiFi de Free, est conçu pour prendre le relais en cas de coupure de connexion internet. En cas de perte de connexion, les abonnés pourront ainsi continuer à naviguer grâce à la 4G et conserver l’accès à la TV. Ce dispositif est disponible à la location pour 4,99 €/mois, et sera mis à disposition uniquement sur demande, après un diagnostic réalisé par Free. L’option est sans engagement et s’ajoute à l’abonnement Freebox. Cependant, les abonnés Freebox se trouvant face à des problèmes de réseaux se voient déjà proposer un prêt de cet appareil sans frais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox