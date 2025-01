TF1+ envisage d’augmenter la durée de ses publicités et prépare plusieurs nouveautés

TF1 a des projets pour sa plateforme de streaming et veut lancer de nouveaux formats publicitaires, mais aussi rallonger la diffusion des spots déjà présents.

Les ambitions de TF1+ sont claires : concurrence les plateformes de streaming, notamment YouTube. Pour cela, il lui faut générer davantage de cash et la plateforme du groupe Bouygues entend viser une part de marché à deux chiffres dans la publicité digitale vidéo d’ici à trois ans. Pour cela, il va falloir innover.

Ainsi, dès cette année, les annonceurs devraient se voir proposer de nouveaux formats publicitaires pour pousser les spectateurs à l’achat. Parmi les idées de TF1+, des formats immersifs, la présence en exclusivité d’une marque sur la page d’accueil pendant toute la journée ou encore une mise à profit du numéro de téléphone du consommateur. En effet, ce dernier pourra recevoir un SMS s’il est intéressé par une publicité afin de prendre rendez-vous en magasin par exemple.

« Des solutions publicitaires de conversion [à l’achat] qui s’appuieront notamment sur le mobile pour ne pas perturber le visionnage du contenu sur l’écran TV », précise Claire Basini, directrice générale adjointe chargée des activités B to C, dans les pages des Echos. Si elle diffuse en moyenne 5 minutes de publicités par heures sur TF1+, la filiale de Bouygues pourrait augmenter cette durée et la faire s’approcher des six minutes.

