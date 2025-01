Google Chrome : désinstallez vite ces extensions, elles volent vos données

Des hackers ont lancé une nouvelle campagne visant à pirater les données d’utilisateurs d’extensions de Google Chrome. Au total, 35 extensions dont certaines très populaires sont concernées.

Les cybercriminels redoublent d’ingéniosité pour propager des logiciels malveillants. Après une vague de virus ciblant les appareils Android, une nouvelle campagne de piratage s’attaque désormais aux extensions du navigateur Chrome.

Plus de 30 extensions, pourtant légitimes à l’origine, ont été compromises par du code malveillant. Ces add-ons infectés représentent un sérieux danger pour la sécurité des données personnelles et la vie privée des utilisateurs, selon un rapport de The Hacker News. Une méthode assez surprenante, les hackers ayant souvent l’habitude de lancer eux-mêmes des extensions frauduleuses, sans s’embarrasser d’en infecter des déjà existantes.

Quelles sont les extensions Chrome touchées ?

Certaines extensions malveillantes exfiltrent des données sensibles vers des serveurs non sécurisés, tandis que d’autres visent à voler les identifiants Facebook des victimes pour usurper leur identité. Les variantes les plus sophistiquées vont jusqu’à contourner l’authentification à deux facteurs, mettant ainsi en péril la sécurité des comptes. Vous pouvez retrouver la liste des extensions concernées ci dessous ou en cliquant sur ce lien :

VPNCity Parrot Talks Uvoice Internxt VPN Bookmark Favicon Changer Castorus Wayin AI Search Copilot AI Assistant for Chrome VidHelper – Video Downloader AI Assistant – ChatGPT and Gemini for Chrome TinaMind – The GPT-4o-powered AI Assistant! Bard AI chat Reader Mode Primus (prev. PADO) Tackker – online keylogger tool AI Shop Buddy Sort by Oldest Rewards Search Automator Earny – Up to 20% Cash Back ChatGPT Assistant – Smart Search Keyboard History Recorder Email Hunter Visual Effects for Google Meet Cyberhaven security extension V3 GraphQL Network Inspector GPT 4 Summary with OpenAI Vidnoz Flex – Video recorder & Video share YesCaptcha assistant Proxy SwitchyOmega (V3) ChatGPT App Web Mirror Hi AI

Si vous avez utilisé ces extensions, n’hésitez pas à les supprimer rapidement en les désinstallant de votre navigateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox