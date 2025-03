L’Arcep dévoile les opérateurs les plus performants quant à la qualité de la fibre

Orange en tête de la qualité de la fibre, Free bon dernier.

L’Arcep vient de publier son observatoire de la qualité des réseaux FttH (fibre optique jusqu’à l’abonné) en 2024, en intégrant deux nouveaux indicateurs : le taux de raccordements non-conformes par typologie de malfaçon et le taux de malfaçons reprises dans un délai de 30 jours. Et le moins qu’on l’on puisse dire c’est que Free ne bille pas sur ces nouveaux critères.

En effet, selon l’ARCEP, c’est Orange qui affiche le meilleur résultats pour ce première critère puisque que 94% des malfaçons sont reprises dans un délai de 30 jours. Il est suivis de prêt par Bouygues Télécom avec 91% puis SFR avec 79% et enfin Free très loin derrière avec seulement 49%

Evolution du taux de malfaçons reprises dans un délai de 30 jours par opérateur commercial entre janvier 2024 et septembre 2024

Le taux de malfaçons reprises dans les délais est défini comme le nombre de signalisations de malfaçons notifiées et non contestées au cours du mois considéré qui ont été reprises dans le délai contractuel de 30 jours, rapporté au nombre de signalisations de malfaçons notifiées par les opérateurs d’infrastructure et non contestées par l’opérateur commercial au cours du mois considéré.

Taux de raccordements non-conformes

Sur ce second critère, le classement reste le même, Orange en tête, Bouygues Télécom qui le talonne puis vient SFR et enfin Free qui ferme la marche

Evolution du taux de raccordements non-conformes par typologie de malfaçon (sur les réseaux d’Altitude)

Pour les clients, ces statistiques sont loin d’être anecdotiques. Un raccordement qui se passe mal, c’est souvent plusieurs semaines sans Internet. Cette étude permet donc de choisir un opérateur en connaissance de cause, surtout dans les zones où plusieurs sont présents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox