Orange va booster significativement certaines offres Livebox, beaucoup plus de débit, un meilleur WiFi et un player plus récent

La Livebox Up d’Orange devrait passer au WiFi 7 et au 8 Gbit/s symétriques pour se hisser technologiquement au niveau de la Livebox Max. La série Just Livebox va voir ses débits ajustés.

En plus de lancer deux nouvelles Livebox, Orange s’apprête à opérer une mise à niveau de ses offres Livebox afin de mieux s’aligner sur la concurrence et répondre aux attentes des abonnés. Selon les informations de MacGénération, plusieurs modifications sont à prévoir, notamment une hausse des débits et une amélioration de l’équipement fourni.

La Livebox Up en 8 Gbit/s symétriques avec WiFi 7 comme la Livebox Max ?

Le changement le plus marquant concernerait la Livebox Up, qui verrait ses performances multipliées avec un passage à 8 Gb/s symétriques contre 2 Gb/s en download et 800 Mbps en upload depuis octobre 2024. Cette offre devrait aussi inclure le décodeur TV 6 à la place du player TV UHD, ainsi que la future nouvelle Livebox 7 avec WiFi 7 au de la Livebox 6 avec WiFi 6E. Cette révélation semble toutefois à prendre avec des pincettes, tant ce positionnement tarifaire et technologique interroge.

L’écart de prix entre la Livebox Up et la Livebox Max est aujourd’hui d’environ six euros. On peut imaginer sans l’ombre d’un doute qu’Orange lancera aussi le WiFi 7 sur son offre Max, l’opérateur proposerait alors deux offres à la pointe de la technologie que ce soit sur le filaire et le WiFi. La Livebox Max se démarquerait alors sur plusieurs avantages déjà inclus, à savoir deux décodeurs TV6, 3 répéteurs WiFi, Orange Cybersecure, ainsi qu’une remise de 5€/mois toute le temps sur Netflix, Disney+ et Max soit 15€. Orange pourrait alors rivaliser doublement avec les offres très haut de gamme de Free comme l’Ultra et l’Ultra Essentiel.

Une autre évolutionsconcerne la série Just Livebox à 19,99€/mois pendant 6 mois puis 33,99 €/mois, qui devrait voir son débit descendant grimper à 1 Gb/s et montant atteindre 700 Mb/s contre un débit symétrique de 400 Mb/s aujourd’hui. Une montée en puissance qui vise à harmoniser l’offre avec celle de Boîte Sosh (à 1 Gbit/s en download et 800 Mbit/s en upload), laquelle propose depuis début février un meilleur débit pour un tarif plus attractif (25,99€/mois mais sans TV).

Du côté de la Série Spéciale Livebox Fibre, aucune amélioration des débits n’est à prévoir, mais les abonnés devraient bénéficier d’une nouvelle box, la Livebox S, un équipement offrant du WiFi 6 au lieu du WiFi 5 actuel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox