Free annonce une forte chute du nombre d’abonnés Freebox en ADSL, l’opérateur bat des records d’adoption à la fibre

81,7% des abonnés Freebox sont passés à la fibre. Le FAI compte désormais moins de 1,4 million de clients ADSL, leur nombre a baissé de 514 000 entre fin 2023 et fin 2024.

Toujours plus d’abonnés Fibre et de moins en moins de connexions ADSL. Si l’adoption du FTTH continue de progresser en France, on observe toutefois un ralentissement depuis trois ans. Malgré cela, les abonnés Freebox se tournent massivement vers cette technologie dès qu’elle est disponible.

Au 31 décembre 2024, Free comptait 7,569 millions d’abonnés fixes, dont 6,185 millions sur la fibre, soit un taux d’adoption record de 81,7 %, le plus élevé du secteur en France. L’opérateur devance de peu Bouygues Telecom et ses 81 %, bien que ce dernier dispose d’un parc fixe plus réduit (5,2 millions d’abonnés).

Cette performance est à mettre en perspective avec les derniers chiffres de l’Arcep. Fin décembre 2024, la fibre optique comptait 24,4 millions d’abonnements en France, représentant 75 % des abonnements internet et 91 % des connexions à très haut débit.

En parallèle, le nombre d’abonnés ADSL continue de chuter dans l’Hexagone, ce qui entraînera à terme l’extinction du réseau cuivre d’Orange, prévue d’ici 2030, voire 2032 dans les zones très denses. Chez Free, 1,384 million d’abonnés utilisent encore l’ADSL. « Aujourd’hui, la quasi-totalité des abonnés DSL du groupe est en dégroupage total, et ce parc ne cesse de diminuer (-27 % sur 12 mois) », indique le FAI dans son rapport financier annuel.

Entre fin 2023 et fin 2024, Free a lui perdu 514 000 abonnés ADSL. À ce rythme de migration élevé, l’opérateur pourrait se rapprocher du 100 % d’abonnés fibre d’ici fin 2027. Actuellement, l’opérateur est présent sur 38,3 millions de prises raccordables au FTTH, sur un total de 40,6 millions recensées. En France, il est reste encore plus de 4 millions de prises à déployer. Sur les recrutements, Free a séduit l’année dernière 155 000 nouveaux abonnés sur le fixe, dont seulement 5000 lors du 4e trimestre. L’opérateur se classe ainsi second sur l’année derrière Bouygues Telecom qui a le vent en poupe depuis l’été dernier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox