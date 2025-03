Fibre : encore 4 millions de prises à déployer d’ici la fin de l’année et 25% d’abonnés fixe à convaincre

L’Arcep a dévoilé son observatoire des réseaux fixe pour l’année 2024 et si la fibre continue d’être déployée et adoptée, il reste encore du chemin à faire.

Fin décembre 2024, la couverture de la fibre optique atteignait 91 % en France, avec 40,6 millions de locaux raccordables sur les 44,6 millions recensés. Il reste donc 4 millions de locaux à raccorder pendant l’année 2025. Toutefois, le déploiement a ralenti au quatrième trimestre 2024, avec seulement 680 000 locaux supplémentaires rendus raccordables, soit une baisse de 32 % par rapport à la même période en 2023.

Ce retard touche particulièrement les zones moins denses, où 370 000 locaux ont été raccordés grâce aux Réseaux d’Initiative Publique (RIP), laissant encore 2 millions de locaux à connecter. En zones privées moins denses, 210 000 locaux ont été raccordés, avec 1,4 million restant à couvrir. Les territoires en « AMEL » (appels à manifestation d’engagements locaux) ont ajouté 50 000 raccordements, tandis que 50 000 locaux supplémentaires ont été raccordés dans les zones très denses, avec encore 500 000 à connecter.

Un retard plus que gênant alors que le plan France THD prévoit une couverture à 100% dès la fin 2025. Il faut dire que de nombreuses problématiques rendent de plus en plus improbable d’atteindre cet objectif : les dernières zones à raccorder concernent fréquemment des logements difficiles d’accès dont le raccordement est cher. Les collectivités ont par ailleurs dressé en début d’année une liste de problématiques et de conseils pour s’assurer d’une bonne complétude, concernant tant les locaux en eux-mêmes que les données fournies par les opérateurs.

La fibre représente 3/4 des abonnements internet fixe

Au quatrième trimestre 2024, le nombre d’abonnements internet en fibre optique augmente de 745 000, bien que cette croissance soit plus faible qu’en 2023 (+ 840 000). Malgré ce ralentissement depuis trois ans, les abonnements en fibre optique continuent de croître, atteignant 24,4 millions à fin décembre 2024, soit 75 % de l’ensemble des abonnements internet et 91 % des abonnements à très haut débit.

La fibre contribue ainsi à l’augmentation des abonnements à très haut débit, qui progressent de 635 000 au quatrième trimestre 2024 (contre + 650 000 en 2023). Ces derniers incluent d’autres technologies comme le VDSL2, câble, satellite, THD radio et 4G/5G fixe. Ainsi, le nombre d’abonnements à très haut débit atteint 26,7 millions, représentant 82 % du total des abonnements internet.

L’adoption de la fibre devrait d’ailleurs s’accélérer au fil de l’avancée du plan d’extinction du cuivre, plusieurs zones vont en effet être privées d’ADSL au fil des ans jusqu’à une extinction totale en 2030, sous réserve que le déploiement de la fibre soit suffisant. D’autant que les offres ADSL ne seront normalement plus commercialisées à partir de 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox