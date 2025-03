Free Mobile : comment savoir si vous êtes connecté ou non à la 5G+ de l’opérateur ?

Il peut être difficile de déterminer si vous êtes connectés à de la 5G non Stand-Alone ou à la 5G+ avec un coeur de réseau dédié, mais une solution existe.

La 5G+ se démocratise de plus en plus et les abonnés au forfait à 19.99€/mois de Free Mobile peuvent en profiter gratuitement, sous réserve d’avoir un smartphone compatible et d’être couvert par cette technologie. Cependant, la plupart des téléphones ne font pas la différence entre une 5G non Stand-Alone et une 5G qui l’est. Un simple logo “5G” s’affichera, sans plus de précision, ce dernier n’étant pas standardisé selon le constructeur, explique Free 1337.

Ainsi, si vous êtes curieux de savoir si vous êtes connectés à la 5G+, vous devrez utiliser une application de speedtest, par exemple nPerf. Et en réalisant votre test de débit, vous pourrez voir s’afficher la nature du réseau auquel votre téléphone est connecté, comme ci-dessous. Si vous voyez la mention (SA), vous êtes bel et bien en 5G+.

À noter qu’il est également important de savoir si votre smartphone est compatible, Free Mobile a récemment mis à jour sa liste de smartphones supportant la 5G+ et pas moins de 104 modèles le font.

