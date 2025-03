Canal+ lance une nouvelle offre complète et attractive à moins de 20€

Canal+ lance une offre exclusive sur Veepee jusqu’au 24 mars : du sport et du cinéma à prix réduit.

Canal+ dévoile une offre particulièrement attractive à partir de ce jeudi 14 mars sur la plateforme de ventes privées Veepee. À travers cet abonnement, le groupe audiovisuel propose un accès premium à ses contenus sportifs et cinématographiques à un tarif promotionnel de 19,99€/mois pendant 24 mois, avant un passage au tarif standard de 32,99€/mois.

Un catalogue riche en événements sportifs avec le Pass Coupes d’Europe inclus

Canal+ met les amateurs de sport à l’honneur avec un contenu de premier choix. L’abonnement inclut notamment le Pass Coupes d’Europe, garantissant 100% de la Ligue des Champions, de l’Europa League et de la Conference League. Les passionnés de vitesse auront accès à l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP, tandis que les amateurs de football pourront suivre l’intégralité de la Premier League. Le Top 14 et d’autres compétitions comme le golf, le padel et la voile viennent enrichir le catalogue.

Au-delà du sport, Canal+ continue d’affirmer son positionnement sur le cinéma et les séries. Les abonnés bénéficieront de films récents et incontournables, de séries exclusives issues de la Création Originale Canal+, ainsi que de productions internationales. L’offre inclut un large choix de chaînes et services premium avec CANAL+, Apple TV+, et les chaînes spécialisées telles que CANAL+ Sport, CANAL+ Foot, CANAL+ Sport 360 pour les amateurs de sports, CANAL+ Cinéma(s), CANAL+ Box Office, CANAL+ Grand Écran pour les passionnés de films, CANAL+ Séries pour les adeptes de séries exclusives, CANAL+ Docs pour les amateurs de documentaires, CANAL+ Kids pour le contenu jeunesse, et CANAL+ Live pour une expérience en direct optimale.

L’abonnement Canal+ proposé sur Veepee est disponible sur divers supports, du décodeur 4K aux Smart TV Samsung, en passant par les box TV des opérateurs et l’application myCANAL sur smartphones, tablettes et ordinateurs. Cette offre s’adresse aux nouveaux abonnés ou à ceux n’ayant pas souscrit à Canal+ au cours du dernier mois. Accessible sur TV et multi-écrans, elle permet de profiter des programmes en simultané sur deux appareils.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox