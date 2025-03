Abonnés Amazon Prime : 5 jeux PC offerts, dont certaines pépites que vous avez pu louper

Plusieurs aventures à vivre cette semaine avec Prime Gaming et la sélection de cette semaine fait la part belle aux jeux indépendants, avec certains titres qui font une vraie proposition intéressante.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue, dont trois qui ont déjà été offerts auparavant, l’occasion de se rattraper si vous les avez loupé. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Pour une aventure qui vous retournera le cerveau, essayez Syberia : The World Before. Vous vivrez en effet deux histoires liées dans deux époques différents. Vaghen, 1937 : Dana Roze est une jeune fille de 17 ans qui entame une brillante carrière de pianiste. Cependant, des ombres commencent à apparaître sur son avenir alors que la menace fasciste de Brown Shadow plane sur l’Europe, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Taïga, 2004 : Kate Walker survit tant bien que mal dans la mine de sel où elle a été incarcérée, lorsqu’un événement tragique la propulse dans une nouvelle aventure en quête de son identité. Partez à l’aventure à travers les continents et à travers le temps. Incarnez Kate Walker et Dana Roze tout en découvrant des mystères restés trop longtemps enfouis.



Pour un RPG dans un univers fantastique, tournez-vous vers Dark Deity. Dirigez une équipe de quatre étudiants de l’Académie militaire de Brookstead, qui sont fermés sur ordre mystérieux du roi Varic. Le souverain du royaume de Delia s’apprête à rompre un traité vieux de plusieurs millénaires, et les étudiants de Brookstead s’apprêtent à en faire de la chair à canon… Cependant, ces quatre soldats ne sont pas destinés à se contenter de servir de viande involontaire à un autre hachoir.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Beholder 3 est un jeu à la fois en 2D et en 3D où vous y incarnez un propriétaire également membre du ministère. Lorsqu’un agent de sécurité de haut rang vous sauve de la prison, vous vous retrouvez pris au piège dans ses manigances. Vous devez désormais éliminer tous ceux qui se dressent sur le chemin de ses plans secrets et tenter de reprendre votre vie en main tout en cumulant deux emplois. Le jeu a déjà été offert en août dernier, vous pouvez donc déjà l’avoir récupéré.

Une belle aventure vous attend dans Endling. Dans cette aventure respectueuse de l’environnement, découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l’homme à travers les yeux du dernier renard de la planète. Découvrez la force destructrice de l’espèce humaine qui, jour après jour, corrompt, pollue et exploite les ressources les plus précieuses et les plus utiles de l’environnement naturel. Explorez le monde à défilement latéral en 3D d’Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de fourrure sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, remarquez leur personnalité et leurs peurs uniques et, surtout, aidez-les à survivre. Utilisez la couverture nocturne pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement, car ce pourrait être le dernier pour vous et vos petits. <span

Pour le troisième titre, bienvenue dans le Wall World, un rogue-lite minier doté d’éléments de Tower Defense. Explorez des mines générées de manière procédurale et découvrez des biomes fantastiques. Trouvez des ressources et des technologies permettant d’acheter de précieuses mises à niveau. Combattez des hordes de monstres agressifs à l’aide de votre base mobile. Parcourez le mur librement de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Trouvez les traces des autres et exploitez audacieusement les gisements que personne n’a encore exploités.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox