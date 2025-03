Clap de fin ce 14 mars pour la chaîne BFM Paris

Après un peu plus de 8 ans de loyaux services, la chaîne locale de BFMTV annonce sa fermeture.

Lancée en 2016, BFM Paris, devenue BFM Paris Île-de-France, affiche désormais un panneau indiquant la fin de son aventure dès ce vendredi 14 mars.

“La chaîne BFM Paris Île-de-France arrêtera d’émettre à compter du 14 mars. Tous les contenus d’info locale franciliennes resteront à retrouver bfmtv.com“, annonce ainsi la chaîne. Si la date n’était pas vraiment annoncée, le projet de fermeture de la chaîne avait déjà été dévoilé en décembre dernier.

Les raisons sont avant tout économiques, avec un déficit important et la direction reconnaissant une incapacité pour la chaîne d’atteindre un équilibre économique durable. La chaîne employait 27 journalistes en CDI et 5 collaborateurs au sein de la régie publicitaire fin 2024 et le groupe Altice Media prévoyait favoriser une mobilité interne des salariés.

