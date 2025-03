Freebox : le service SVOD populaire ADN lance un essai gratuit de 14 jours et une nouvelle formule

Les fans d’animation japonaise peuvent désormais essayer la plateforme pendant deux semaines gratuitement, mais aussi bénéficier de tarifs dégressifs pour récompenser leur fidélité.

Il y a du changement chez Anime Digital Network (ADN), la plateforme spécialisée dans la japanimation. Elle annonce en effet cette semaine lancer deux nouveautés, à savoir une période d’essai passant de 7 à 14 jours mais aussi une nouvelle politique de tarification.

ADN est disponible sur le Play Store pour le décodeur Free 4K (Pop), mais aussi via Prime Video sur l’ensemble des players, à condition d’être abonné Amazon Prime. La période d’essai est par ailleurs accessible partout, y compris depuis la plateforme d’Amazon.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en cas d’abonnement direct auprès d’ADN, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de tarifs dégressifs. Si le premier mois est au tarif normal à 6.99€/mois, une baisse de tarif est appliquée chaque mois de 0.2€, pour atteindre 4,79 €/mois au b out d’un an. Le compte X officiel de la plateforme explique que ces tarifs sont uniquement disponibles si vous vous abonnez directement à la plateforme, donc si vous souhaitez en profiter, nous vous conseillons de vous créer un compte directement depuis le site web d’ADN pour être certain. La formule annuelle voit également son tarif baisser et passer de 59,99 € à 57,48 € dès la deuxième année.

