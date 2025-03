Free va mettre fin pour de bon à deux Freebox à la fin de l’année, mais pourquoi ?

Free va définitivement tourner la page avec sa Freebox Crystal et One. D’ici fin décembre, celles-ci cesseront de fonctionner. Si l’arrêt de la première apparaît tout à fait normal, le clap de fin de la seconde pour les abonnés restants, surprend davantage.

Pour la première fois dans son existence, Free a annoncé la fin définitive en même temps de deux de ses modèles de Freebox, la Crystal et la One, d’ici le 31 décembre 2025. Les abonnés concernés sont invités à migrer vers une offre plus récente, avec une prise en charge totale des frais. Mais quelles sont les raisons de ces arrêts ?

La Freebox Crystal, une disparition annoncée et logique

Lancée en 2013, la Freebox Crystal reposait sur l’architecture de la Freebox V5/HD, sortie en 2007. Malgré son retrait des offres officielles lors du lancement de la Freebox Pop en 2020 , elle restait encore utilisée par certains abonnés, notamment ceux en zone non-dégroupée.

Depuis plusieurs années, Free incitait déjà ses abonnés à migrer gratuitement vers des modèles plus récents comme la Freebox Pop ou la mini 4K pour ceux éligibles à la fibre optique. En 2021, un remplacement obligatoire avait d’ailleurs été effectué pour les abonnés Crystal utilisant un convertisseur fibre, avec un échange contre une Freebox mini 4K neuve. De plus, Free a mis en place un programme de recyclage pour ces équipements, transformant certains composants en sous-couches de terrains de football synthétiques.

En juillet 2024, les derniers abonnés utilisant encore une Freebox Crystal ont commencé à voir apparaître un message d’alerte à chaque allumage de leur player, les informant que leur box sera définitivement arrêtée à la fin de l’année 2025. La principale raison de cette suppression est son incompatibilité avec la fibre, combinée à un nombre d’abonnés en chute libre. Les utilisateurs sont donc invités à contacter l’assistance au 3244 ou via un QR code pour migrer dès à présent vers une offre plus moderne.

La Freebox One, un échec commercial, une fin silencieuse en deux étapes espacées

Contrairement à la Freebox Crystal, dont la fin était prévisible en raison de son ancienneté, l’arrêt de la Freebox One est plus surprenant car aucune raison technologique l’explique, celle-ci étant compatible fibre. Lancée en 2018 avec une approche « tout-en-un », intégrant serveur et décodeur TV dans un seul boîtier, elle avait été retirée des offres commerciales du FAI seulement 18 mois plus tard lors du lancement de la Freebox Pop. « Elle ne rencontre pas le succès que l’on espérait chez les abonnés, ce que l’on souhaite chez Free c’est d’avoir une offre complète avec plusieurs boitiers et on revient là-dessus avec la Pop, c’était une vraie demande”, nous avait confié Xavier Niel dans une interview en juillet 2020. 5 ans plus tard ce retrait, Free décide à présent de mettre fin définitivement à l’offre pour les abonnés restants. A compter du 31 décembre 2025, leur abonnement s’arrêtera automatiquement.

Début mars, les abonnés concernés ont reçu un mail les informant de l’arrêt programmé de leur offre. Free leur propose de migrer vers d’autres Freebox (Pop, Delta ou Ultra), en prenant en charge les frais de migration pour éviter tout surcoût. Ceux qui ne choisiront pas une nouvelle offre devront alors se tourner vers la concurrence et résilier.

Les raisons officielles de cette décision ne sont pas précisées, mais plusieurs éléments peuvent expliquer cet abandon. D’une part, si la Freebox One s’est peu vendue, son abonnement initial à 29,99 €/mois la première année puis 39,99 €/mois apparaît au même prix que la Freebox Pop, laquelle offre des fonctionnalités plus avancées. L’opérateur a semble-t-il jugé opportun de ne pas poursuivre la mise à jour de cette box fibre et ainsi mettre fin à son SAV dans une politique de réduction des coûts d’entretien alors qu’il propose une offre populaire incluant d’autres avantages intéressants comme le forfait Free Mobile Data illimitée à 9,99€/mois ou encore le 5 Gbit/s et le WiFi7. La Freebox One affiche quant à elle seulement 1 Gbit/s en download et intègre uniquement le WiFi 5. Il faut en revanche noter que la formule Netflix Essentiel puis Netflix avec pub était incluse, la fin de l’offre Freebox One permet donc à l’opérateur de ne plus prendre en charge l’abonnement à Netflix.

Enfin, Free semble vouloir rationaliser son catalogue en ne conservant que les modèles les plus populaires. Avec l’arrêt définitif de ces deux Freebox, le FAI semble donc animé par la volonté de moderniser et d’harmoniser son parc d’équipements. Il ne reste plus qu’aux utilisateurs concernés à anticiper ce changement avant la fin de l’année 2025.

