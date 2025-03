Abonnés Freebox : Canal+ lance une nouvelle version de son espace client

Avec cette nouvelle interface, Canal+ simplifie la gestion des abonnements. Plus lisible, mieux organisée et plus ergonomique, cette refonte vise à améliorer l’expérience utilisateur.

Canal+ a récemment déployé une nouvelle version de son espace client, offrant une interface plus claire, mieux organisée et plus intuitive. Cette refonte vise à améliorer l’expérience utilisateur en facilitant la gestion de l’abonnement, des options et des paramètres personnels. Les abonnés Freebox disposant d’une offre Canal+ gérée par la filiale de Vivendi, y ont accès.

Dès la page d’accueil, les abonnés découvrent une interface épurée, avec des blocs bien distincts représentant les principales rubriques : Compte, Abonnement, Matériel, Paiement et Contact. Chacune de ces sections permet d’accéder rapidement aux informations essentielles et aux actions disponibles.

L’une des principales améliorations concerne le menu vertical sur le côté gauche lorsqu’on accède à une rubrique. Ce changement rend la navigation plus fluide et permet de passer d’une section à une autre sans revenir à l’écran principal.

Les différentes rubriques et leurs contenus

Dans le détail, la rubrique Compte permet aux abonnés Freebox de gérer leurs informations personnelles, leurs identifiants et leurs moyens de paiement. Ils peuvent y consulter leur adresse, leur e-mail de contact et leur IBAN enregistré. il est possible également de créer ou gérer les codes parentaux et code achat qui protège les transactions VOD. L’espace permet également de gérer les droits myCANAL, de consulter les documents liés à l’abonnement et de modifier les préférences de communication. Enfin, les abonnés peuvent suivre leurs locations et achats ainsi que personnaliser leurs recommandations de contenu.

Dans l’onglet Abonnement, les clients peuvent consulter leur formule actuelle, la modifier et voir la date de renouvellement, mais aussi découvrir les options disponibles. Un bouton bien visible permet de gérer son abonnement ou d’ajouter des services complémentaires en quelques clics.

La rubrique Matériel permet de gérer les équipements liés à Canal, cela permet aux abonnés Freebox de gérer facilement leurs équipements et leurs paramètres de sécurité. Ils peuvent réinitialiser leur code parental TV, modifier le code parental myCANAL et effectuer un autodiagnostic en cas de problème technique.

La section Paiement offre une vue d’ensemble sur l’historique des transactions, l’échéancier des prélèvements et les moyens de paiement enregistrés. Enfin, l’onglet Contact de contacter facilement le support client en cas de besoin que ce soit pour gérer son abonnement, le résilier ou pour un problème technique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox