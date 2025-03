Le saviez-vous : les abonnés Freebox bénéficient de la fonctionnalité ultime pour ne plus se plier en quatre mais…

Redémarrez votre serveur Freebox et même certains Player sans effort grâce à l’application Freebox Connect.

Vous en avez assez de contorsionner pour débrancher et rebrancher votre Freebox en cas de souci de connexion ou de mise à jour ? Tous les abonnés Freebox peuvent redémarrer facilement leur serveur directement depuis l’application Freebox Connect.

Il suffit de lancer Freebox Connect sur votre smartphone (disponible sur iOS et Android) puis de sélectionner votre serveur Freebox dans l’interface principale puis de cliquer sur l’option de redémarrage. Patientez enfin quelques instants pendant que votre serveur redémarre. Il y a toutefois une évolution sur les box les plus récentes de Free, les Freebox Ultra et Pop WiFi 7 disposent d’un bouton marche/arrêt intégré, permettant un redémarrage manuel sans passer par l’application.

Et pour le Player TV ?

Saviez-vous qu’il est aussi possible de redémarrer votre Player TV ? Cette fonctionnalité concerne uniquement les Freebox Révolution, mini 4K et Devialet. En revanche, les Player des Freebox Pop et Ultra ne peuvent pas être redémarrés via Freebox Connect. Pour ces modèles, deux solutions sont plus rapides, le redémarrage électrique en débranchant/rebranchant la prise ou via la télécommande : un appui long sur la touche “Arrêt”, puis sélectionnez “Redémarrer” dans le menu qui s’affiche à l’écran. En cas de panne ou de mise à jour, vous savez désormais comment redémarrer votre Freebox et votre Player TV en toute simplicité. En cas de problèmes plus important, un bouton reset est par exemple disponible sur le Player TV Free 4K ou encore sur celui de la Freebox Révolution.

