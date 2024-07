Free annonce la fin de sa Freebox “qui va à l’essentiel” à ses abonnés

Encore un peu plus d’un an à tirer pour la Freebox Crystal (et V5), Free annonce à ses abonnés qu’elle tirera sa révérence fin 2025.

Lancée en 2013, la Freebox Crystal reste encore utilisée par certains abonnés et était encore proposée via certains tests d’éligibilité, malgré son retrait des offres de l’opérateur de Xavier Niel lors du lancement de la Freebox Pop.

Depuis plusieurs années, les abonnés Freebox Crystal dont le nombre est aujourd’hui très restreint, se voient proposer de migrer gratuitement vers la Pop ou la mini 4K lorsqu’ils sont éligibles au FTTH. Pour les abonnés Crystal avec convertisseur fibre, un échange obligatoire et gratuit a été opéré en 2021 par Free, qui leur a fourni des Freebox mini 4K neuves. Lorsque la box est restituée, elle est ensuite recyclée (mousses et les polymères) en sous-couche de terrain de football synthétique. Avec un nombre d’abonnés se réduisant drastiquement, Free avait annoncé en fin d’année dernière avoir prévu la date de fin de cette box vénérable.

S’il n’en reste plus beaucoup, les quelques abonnés encore équipés d’une Crystal voient désormais s’afficher un message pour leur indiquer que la box va bientôt prendre sa retraite lorsqu’ils allument leur player. Ainsi, la Freebox tirera sa révérence d’ici fin 2025 et les abonnés concernés resteront informés dans les prochains mois de la marche à suivre. Ils sont également invités à contacter l’assistance s’ils veulent changer immédiatement, via le 3244 ou en utilisant le QR code qui redirige vers l’espace abonné. Il faut dire que la box aura bien vécu mais n’est aujourd’hui plus adaptée avec de nombreuses limitations dont le fait qu’elle ne soit pas compatible avec la fibre.

Source : Forum de Free-réseau.fr

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox