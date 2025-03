Free booste le débit d’une box qui n’est plus commercialisée, la Freebox mini 4K

Les abonnés Freebox mini 4K passent également à 900 Mbit/s en upload.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox mini 4K ! Free a augmenté le débit montant de leur connexion, le faisant passer de 700 Mbit/s à 900 Mbit/s. Cette amélioration s’aligne sur celle récemment apportée aux Freebox Pop, Delta et Révolution. D’après plusieurs retours d’abonnés, la première box Android de Free lancée en 2015, dont la commercialisation a cessé en 2022, bénéficie désormais du même débit montant que les autres modèles de Freebox hors Ultra (8 Gbit/s). Les abonnés peuvent vérifier cette augmentation via l’application Freebox Connect ou directement sur Freebox OS.

Autre nouveauté récente, les abonnés Freebox mini 4K peuvent également désormais redémarrer leur player directement via Freebox Connect et ce en plus de leur serveur. Une nouvelle mise à jour sur iOS et Android ajoute cette fonctionnalité.

