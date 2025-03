Canal+ met un prix sur la 4K, qui de Free ou Bouygues Telecom est le plus sexy ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

La Veepee de Free fait réagir

Nous vous l’annoncions hier, free innove en lançant pour la première fois une offre spéciale sur Veepee.fr avec Freebox + forfait mobile qui est proposée à 19,99€/mois. Une offre vraiment intéressante, mais dont le tarif est valable uniquement durant 1 an et qui laisse les Freenautes plutôt mitigés.

Bouygues Telecom serait le nouveau trublion

Quelques jours après le lancement de l’offre Freebox+Mobile de son concurrent sur Veepee, Bouygues Telecom sort un forfait à prix cassé pour sa box la plus sexy. Une proposition qui a définitivement fait réagir, en bien !

SFR veut vendre son réseau fibre et ça n’est pas rassurant

Allégée d’une part importante de sa dette en cédant 45% de son capital, Altice France, maison-mère de SFR compte bien aller encore plus loin dans son effort répété afin de se désendetter davantage, avec d’autres cessions. Après avoir déjà récolté 2,6 milliards d’euros grâce à la vente de ses datacenters et de ses médias (RMC, BFM TV et BFM Business), l’opérateur vise désormais la vente de sa filiale XP Fibre, spécialisée dans les infrastructures de fibre optique. Mais quid de la qualité de service pour les abonnés, une fois que l’entreprise passe entre les mains d’un autre investisseurs ? La question se pose.

Pourquoi ne pas aller un peu plus loin ?

Après avoir augmenté discrètement début mars le débit montant des Freebox Pop, Delta et Révolution de 700 Mbit/s à 900 Mbit/s, Free corrige enfin son affichage sur ses outils de gestion. Désormais, l’application Freebox Connect et l’interface Freebox OS reflètent cette évolution, comme le constatent plusieurs abonnés. Un très bon coup de boost, mais pourquoi s’arrêter à 900 Mbit/s ?

Est-ce que la 4K chez Canal vaut bien 5€ de plus ?

Après s’être vu retirés soudainement l’accès à la 4K UHD en février, les abonnés sans engagement de Canal+ peuvent à présent souscrire une option payante pour en profiter. Celle-ci inclut également 1 ou 2 utilisateurs simultanés supplémentaires et le Dolby Atmos. Deux formules sont ainsi proposées, à 5 ou 10€/mois. Mais à ce prix là, à quoi accédez vous en 4K.

