Bouygues Telecom contre-attaque face à la super offre de Free, lancement d’une offre Bbox Pure Fibre 8 Gbit/s avec un forfait 100 Go à 0,99€

Quelques jours après le lancement de l’offre Freebox+Mobile de son concurrent sur Veepee, Bouygues Telecom sort un forfait à prix cassé pour sa box la plus sexy.

Si Free a lancé ce mardi une offre inédite comprenant sa Freebox Révolution Light et un forfait 5G illimité gratuit pendant un an, la concurrence commence déjà à répondre. C’est le cas pour Bouygues Telecom, qui lance un forfait spécial pour les abonnés à son offre B&You Pure Fibre.

Résolument l’offre la plus intéressante d’un point de vue tarifaire chez Bouygues, cette box propose ainsi 8Gbit/s aux abonnés éligiles et le WiFi 6E, sans télévision, pour 23.99€/mois sans engagement et sans augmentation annoncée au bout d’un an. D’autant que depuis peu, les frais de mise en service (48€) sont offerts et remboursés pour les nouveaux abonnés. A cela s’ajoute maintenant la possibilité de souscrire un forfait 100 Go, 5G avec 25 Go de data en roaming en Europe et dans les DOM, pour 0.99€/mois pendant 12 mois, sans engagement.

Une offre réservée à la B&You Pure Fibre, le forfait basculera cependant au bout d’un an à son prix originel, à savoir 13.99€/mois. Une offre résolument sexy pour ceux cherchant à trouver une offre combinant connexion fixe et mobile pas chère, puisqu’en plus des frais de mise en service offerts, la carte SIM est proposée à 1€ seulement et que durant la première année, le combo reviendra donc à 24.98€/mois. Un tarif plus élevé que l’offre de Free, qui, si elle propose des débits moindres, inclut également la télévision et de la data illimitée en 5G pendant un an pour 19.99€/mois au total.

Cependant, une fois la première année passée, les choses ne seront plus aussi simple. L’offre fixe de Bouygues conservera le même tarif, tandis que la Freebox Révolution Light basculera à 29.99€/mois et son forfait à 15.99€/mois. Ainsi, au bout d’un an, les abonnés à cette offre Veepee paieront 45.98€/mois, tandis que les abonnés B&You Pure Fibre paieront normalement 37.98€/mois.

