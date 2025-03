Abonnés Free Mobile : l’application Le Chat de Mistral AI continue d’évoluer dans une nouvelle mise à jour

L’application Le Chat by Mistral AI reçoit une nouvelle mise à jour 1.0.11, disponible sur iOS et Android. Au programme : une meilleure gestion des fichiers, des améliorations d’affichage et de nouvelles options.

Lancée début février 2025, l’application Le Chat de Mistral AI fait de plus en plu ses preuves avec plus d’un million de téléchargements. Aujourd’hui, l’application continue de s’améliorer sur Android et iOS avec une nouvelle mise à jour 1.0.11. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

Les utilisateurs bénéficient désormais de la lecture complète des articles AFP directement dans l’application. Une avancée qui facilite l’accès à l’information sans avoir besoin de quitter l’interface. Autre amélioration notable, la possibilité de zoomer sur les images et de visualiser les documents chargés dans une conversation. Ces ajouts renforcent la clarté et l’accessibilité des contenus partagés entre utilisateurs.

Par ailleurs, la gestion des fichiers a été revue : alors qu’auparavant la limite était fixée à quatre fichiers ou images par conversation, elle est désormais définie par message, permettant un partage plus flexible des contenus.

L’application intègre aussi désormais une nouvelle option pour son mode clair / mode sombre : un mode « système », qui suit automatiquement les paramètres définis par l’utilisateur sur son smartphone. Les utilisateurs sur tablette profiteront également d’une meilleure ergonomie, notamment dans la sélection des fonctionnalités, le formulaire de retours, ainsi que le partage des conversations. En plus des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour 1.0.11 apporte son lot de corrections. Parmi elles :

Correction du style des tableaux et des citations en mode sombre et d’un bug lors de la création d’un chat avec un fichier ou une image dans le premier message.

Amélioration de l’aperçu des documents : ils s’affichent désormais correctement dans la zone de saisie des messages.

Résolution d’un bug de chargement infini lors du double-clic sur un document dans un chat.

Correction d’un problème d’affichage pour les documents aux titres longs, garantissant une meilleure lisibilité.

Alternative crédible à ChatGPT, Mistral AI a mis en place début février un partenariat avec Free, permettant aux 15,5 millions d’abonnés de l’opérateur d’accéder gratuitement pendant 12 mois à la version premium Le Chat Pro. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur son espace abonné pour activer l’option.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox