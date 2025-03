Fin du cuivre : une première grande ville teste l’extinction de l’ADSL

Rennes, première grande ville française à voir disparaître l’ADSL… du moins partiellement.

Le débranchement du réseau cuivre et la fin de l’ADSL sont en marche en France. Initié en 2022 par Orange, ce vaste chantier s’accélère et franchit aujourd’hui une étape symbolique : pour la première fois, une grande métropole française va voir son réseau cuivre désactivé. Jusqu’à présent, seules des communes de petite taille étaient concernées par l’extinction de l’ADSL. Depuis le 31 janvier, 162 communes ont ainsi vu leur réseau cuivre coupé, privant 256 700 foyers de cette technologie historique au profit de la fibre optique.

Mais une nouvelle étape est franchie : ce lundi 31 mars, l’ADSL va être désactivé dans plusieurs quartiers du centre de Rennes, préfecture de la région Bretagne. Cette expérimentation de grande ampleur vise à tester la fermeture du réseau cuivre en zone très dense, un choix rendu possible par un taux de couverture en fibre proche des 100 %. Pour cette première phase, sept quartiers du centre-ville, regroupant 15 000 logements, verront l’ADSL s’éteindre :

Cathédrale

Hoche

Parlement

Parcheminerie-Toussaint

Liberté-Champs de Mars

Saint-Louis

Vieux Saint-Étienne

Concrètement, le central téléphonique situé sous le Palais du Commerce (La Poste) va être mis hors service. Dès lors, toutes les box internet et les téléphones fixes encore branchés sur une prise en “T” cesseront de fonctionner. L’ADSL ne sera plus utilisable, marquant une nouvelle étape dans la transition vers le tout-fibre. Si seuls 15 000 logements sont concernés dans un premier temps, la fin de l’ADSL s’étendra à l’ensemble des 135 000 logements rennais d’ici le 31 janvier 2027. Cette date correspond à la fermeture technique prévue pour les 2 142 autres communes du lot 3 du programme national de désactivation de l’ADSL.

D’autres communes suivront progressivement, avec un calendrier bien défini :

27 janvier 2026 : 829 communes du lot 2

31 janvier 2027 : 2 143 communes du lot 3 (dont Rennes)

31 janvier 2028 : 689 communes du lot 4

Les prochaines phases concerneront encore plus de foyers, Orange n’ayant pas encore défini la liste des communes des lots 5, 6 et 7, dont la fermeture s’étalera entre 2028 et 2030.

Source : Degrouptest

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox