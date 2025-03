Près de la moitié des Français gardent leur smartphones même lorsqu’il est abimé

Face à l’inflation et à une prise de conscience environnementale croissante, les Français sont de plus en plus nombreux à garder leur smartphone, même en cas de dysfonctionnement.

Une étude menée par Télécom Paris, Limites Numériques, l’Université de Toulouse et De Vinci Research Center, publiée ce lundi 31 mars 2025, révèle que 42 % des utilisateurs continuent d’utiliser un appareil défectueux, en grande partie à cause de problèmes logiciels qui surviennent parfois dès la première année.

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les batteries usées (28 %) qui causent le plus de désagréments, mais bien les dysfonctionnements logiciels, responsables de 60 % des problèmes rencontrés. Parmi les principaux désagréments cités : le stockage saturé (23 %) et la lenteur d’exécution (21 %). Plus inquiétant encore, la moitié des pannes signalées apparaissent dans les 12 mois suivant l’achat. Cette étude met en lumière un phénomène grandissant : l’obsolescence logicielle. Alors que les pannes matérielles incitaient auparavant au renouvellement, ce sont aujourd’hui les bugs, les ralentissements et les mises à jour problématiques (12 %) qui compliquent l’utilisation des appareils et réduisent leur durée de vie perçue.

Des utilisateurs résignés mais soucieux de prolonger la durée de vie de leur appareil

Malgré ces désagréments, une grande majorité d’utilisateurs s’accrochent à leur téléphone. 47 % des sondés qualifient ces problèmes de “plutôt gênants” et 35 % de “très gênants”, mais seule une panne totale pousse véritablement au remplacement. Résultat : seul un tiers des problèmes sont résolus, tandis qu’un autre tiers persiste plus de deux ans. Ce choix s’explique par le coût des réparations et la volonté de réduire son impact environnemental. L’étude révèle ainsi que seuls 14,7 % des smartphones sont remplacés parce qu’ils sont totalement inutilisables. Dans la plupart des cas, c’est la frustration accumulée qui pousse à acheter un nouvel appareil.

Des solutions pour lutter contre l’obsolescence logicielle

Les chercheurs avancent plusieurs pistes pour prolonger la durée de vie des téléphones :

Une garantie logicielle pluriannuelle imposée aux fabricants, pour assurer un suivi et limiter la dégradation des performances au fil des mises à jour.

Des applications plus légères, adaptées aux anciens modèles, pour éviter la saturation du stockage et préserver la fluidité d’utilisation.

Une gestion du stockage plus intuitive, avec des outils intégrés permettant aux utilisateurs de repérer facilement les fichiers volumineux et d’optimiser l’espace disponible.

L’extension du bonus réparation aux problèmes logiciels, afin de financer des interventions sur les systèmes d’exploitation et les applications.

Si ces mesures étaient mises en place, elles pourraient réduire la frustration des utilisateurs et limiter le renouvellement prématuré des smartphones. Une avancée qui permettrait à la fois d’économiser sur le long terme et de réduire l’impact environnemental du secteur technologique.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox