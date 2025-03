Iliad parmi les “meilleures marques de 2025” en Italie, entre croissance exceptionnelle et qualité de service saluée

L’opérateur est présenté comme un symbole de croissance dans le classement Best Brands 2025.

Le classement Best Brands, organisé par Serviceplan Group Italie en partenariat avec NielsenIQ – GfK, met en avant l’importance de l’authenticité dans la relation entre une marque et ses clients. Ce critère est devenu central à une époque où les consommateurs recherchent des entreprises honnêtes et engagées, particulièrement dans des secteurs comme les télécoms, souvent critiqués pour leur complexité tarifaire sur le marché italien.

Iliad continue de s’imposer comme une référence dans le paysage des télécoms italiens. L’opérateur, connu pour son positionnement disruptif et transparent, a décroché la première place dans la catégorie Growth du classement Best Brands 2025 en Italie. Cette distinction, qui évalue les marques les plus dynamiques en termes de croissance et de perception par les consommateurs, confirme le succès du groupe face aux géants du secteur. Il faut dire que l’opérateur est, depuis sept ans, leader de recrutement sur le segment mobile, prouvant ainsi une certaine confiance de la part des utilisateurs.

D’autant qu’Iliad fait également partie des nommés dans la catégorie “meilleur service”, aux côtés de Lidl, Amazon ou Booking.com, entre autres. Best Brands 2025 a évalué l’opérateur sur des critères économiques, mais aussi sur la perception des utilisateurs. Iliad se distingue ainsi par son image de marque transparente et accessible, des valeurs qui résonnent particulièrement auprès du public italien.

Depuis son arrivée sur le marché italien en 2018, Iliad a bouleversé les codes établis. Son approche basée sur des offres simples, sans coûts cachés et à des tarifs compétitifs a séduit près de 12 millions d’abonnés. Ce modèle, déjà éprouvé en France, a permis à Iliad de se distinguer comme un acteur incontournable en Italie, gagnant la confiance des consommateurs.

