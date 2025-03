Orange annonce une nouvelle interface pour ses Livebox 6 et 7

Orange va rendre l’écran tactile des Livebox 6 et 7 plus intuitif et plus pratique grâce à une mise à jour d’ici quelques jours.

À partir du 2 avril, Orange déploiera une mise à jour pour les écrans tactiles des Livebox 6 et 7, avec un objectif clair : rendre l’expérience utilisateur plus fluide et intuitive. L’écran principal bénéficie d’un design revisité avec des icônes plus épurées, désormais affichées en version barrée ou non barrée, et accompagnées de textes explicatifs. Cette amélioration vise à rendre les différentes fonctionnalités plus compréhensibles, notamment l’activation du mode économie d’énergie.

Dans la même optique, la connexion de nouveaux équipements Wi-Fi sera plus explicite : le bouton « + » disparaît au profit d’un message plus clair, « Associer un équipement ». Par ailleurs, les procédures d’installation seront enrichies de nouvelles options détaillées pour guider au mieux les utilisateurs. Pour plus de confort, la luminosité des voyants pourra être ajustée selon trois niveaux : « Normale », « Discrète » ou « Éteinte ». Cette dernière option, qui permet de désactiver totalement les voyants lumineux, devrait séduire de nombreux utilisateurs souhaitant bénéficier d’une obscurité totale chez eux.

Enfin, les clients professionnels bénéficieront d’une gestion simplifiée de la carte SIM en mode secours. Il suffira de scanner un QR code affiché sur l’écran de la Livebox pour activer la connexion. Avec ces ajustements, Orange améliore non seulement l’ergonomie de ses Livebox, mais aussi l’expérience globale de ses utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels. L’opérateur prépare par ailleurs un véritable chamboulement concernant la connectivité fixe, comprenant des hausses de débits, mais aussi deux nouvelles Livebox.

