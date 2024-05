Xavier Niel met la main sur un magazine sportif en perdition lancé il y a 55 ans pour rivaliser avec L’Equipe

Le groupe de presse Matchem, propriétaire de Paris-Turf et d’autres titres, détenu par la holding NJJ de Xavier Niel, a été choisi mi-mai par le tribunal de commerce de Nanterre pour reprendre But Éditions, selon la Lettre de l’Expansion. Cette acquisition vise à renforcer le contenu rédactionnel de l’application BetIn Live, dédiée aux paris sportifs. Pour rappel, le journal But !, fondé en 1969 par le président de l’OM de l’époque pour concurrencer L’Equipe, a récemment été placé en liquidation judiciaire par le même tribunal.

Ce média compte un site internet butfootballclub.fr et une édition papier mensuelle consacrée au club de Saint-Étienne. D’autres éditions ont existé dans le passé mais leur parution à pris fin à différentes périodes (OM, OL, Bordeaux, Lens, Brest, Nantes, Reims).

En 2011, le magazine But! a notamment été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre avant d’être confié au fonds de placement Jestin 56 sport.