Fibre : la filière signe un partenariat pour accélérer sa transition environnementale

La fédération InfraNum qui regroupe de nombreux acteurs des infrastructures numériques confirme sa volonté de décarboner la filière avec deux nouvelles étapes.

Philippe Le Grand, président d’InfraNum, annonce la signature avec Gilles Mezari, administrateur de Numeum, président de la commission numérique et environnement, d’un partenariat entre la fédération et l’initiative Planet Tech’Care . En signant et devenant partenaire du manifeste de Planet Tech Care, InfraNumrejoint la communauté des 30 partenaires et plus de 1,000 signataires qui portent les ambitions du numérique responsable en France.

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions communes sont envisagées prochainement. La fédération rejoint notamment l’organisation du GreenTech Forum, rendez-vous annuel qui se tiendra les 5 et 6 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Infranum en a profité pour indiquer le lancement d’un nouveau référentiel avec l’Ademe. Il s’agit d’un guide qui vise à accompagner et faciliter la réalisation du bilan carbone des entreprises du secteur. Il devrait être mis à disposition des acteurs de la filière d’ici 10 mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox