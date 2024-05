Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés sont gâtés, plus de débits et enfin une application digne de ce nom

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Amateurs de sport de raquette, le pack Sport All des Freebox accueille une nouvelle chaîne dédiée au Padel. Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle mise à jour 4.8.10 des serveurs Freebox Pop, Delta et Ultra. Plus d’infos…

Freebox Connect : une fonctionnalité d’identification et de blocage d’un appareil indésirable débarque sur iOS et Android.

Oqee Ciné : arrivée de nouveaux films parfois cultes pour les abonnés Free à regarder sur de nombreux supports comme Rencontres du troisième type, et Allô maman, ici bébé. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez 2 nouveaux jeux gratuits sur PC (Bramble: The Mountain King et Spirits of Mystery : Whisper of the Past). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nouvelles promos sur plusieurs modèles de TV 4K Samsung. Plus d’infos…

Freebox Files : lancement de nouveautés sur iOS et Android avec notamment la sauvegarde de nuit. Plus d’infos…