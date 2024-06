Free lance un nouveau concours pour gagner des places de festival

L’opérateur met en jeu des places pour le festival Garorock qui se déroule en fin de mois.

Free offre l’opportunité de gagner 2 pass deux jours pour ce festival emblématique Garorock, qui se tiendra du samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2024. L’opérateur y sera présent pour assurer le réseau 5G et permet ainsi à deux chanceux de (re)découvrir cet évènement.

Pour participer, c’est assez simple : il suffit de republier le post ci-dessous et de suivre le compte Free. Attention cependant, l’hébergement et les frais de transports ne sont pas inclus, il s’agit uniquement des pass deux jours. Ils pourront ainsi vivre voir The Offspring, Sum 41 et bien d’autres artistes sur scène. Le tirage au sort est prévu le 19 juin.

‼️Attention : l’hébergement et les frais de transport sont à votre charge. — Free (@free) June 14, 2024

