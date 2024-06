Deux nouveaux smartphones hauts de gamme avec un bon rapport qualité-prix en précommande chez Free Mobile avec un cadeau

Les tout nouveaux Honor 200 et 200 Pro sont désormais disponibles à la précommande chez l’opérateur de Xavier Niel avec plusieurs offres promotionnelles.

Si vous attendiez les derniers modèles de chez Honor, vous pouvez dès à présent les précommander sur le site de Free Mobile. Le projet derrière ces deux modèles est assez simple : proposer du haut de gamme sous la barre des 800€. Pour ne rien gâcher, des offres spéciales de précommande sont proposées, valables pour toute commande avant le 26 juin.

Le Honor 200 est proposé à 649€ au comptant, mais vous pouvez opter pour Free Flex pour régler 109€ à la commande puis 24 mensualités de 18.99€/mois. Il est possible de se voir rembourser, sous forme d’avoir, 100€ en suivant la démarche indiquée sur cette brochure. Pour la version Pro, comptez 749€ au comptant, notamment grâce à une remise immédiate de 50€ ou 169€ à la commande puis 19.99€/mois. La encore il est possible de bénéficier de 150€ remboursés en avoir. Les deux smartphones vous donnent aussi le droit à un casque Marshall Major IV offert, à condition de suivre cette démarche.

Le Honor 200 Pro est pourvu d’un écran Amoled 6,7 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 100 W, un volet photo développé avec le studio Harcourt, et la puce Snapdragon 8s Gen 3. On y trouve 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, l’appareil se place face à des concurrents tels que le Google Pixel 8, le Samsung Galaxy S24, ou encore le OnePlus 12. La version plus classique et moins onéreuse embarque tout de même un capteur principal IMX906 de 50 MP, un téléobjectif 50 MP avec OIS et le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ainsi qu’un processeur 8 cœurs gravé en 4 nm ainsi qu’une généreuse batterie de 5200 mAh assurant plus de 3 jours d’utilisation en conditions réelles selon la marque.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox