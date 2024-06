Free prévient directement ses abonnés Freebox Pop, Ultra, Delta, Révolution et mini 4K de la gratuité temporaire de Max dans leur offre

Free envoie un mail à ses abonnés pour qu’ils ne loupent pas l’occasion de profiter de Max gratuitement.

Lancé en début de semaine dernière, le nouveau service de streaming regroupant les contenus de Warner, HBO, Discovery et bien d’autres fait beaucoup parler de lui. S’il est en promo sur Prime Video, il est surtout offert pendant un à trois mois pour les abonnés Freebox, dans sa version avec publicité, et Free veut s’assurer que vous ne manquez pas l’occasion d’en profiter.

L’opérateur envoie ainsi un mail à ses abonnés pour les prévenir de la période de gratuité proposée selon leur abonnement : pour les abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel et Pop, ils ont ainsi accès à 3 mois inclus sans engagement et les autres abonnés Freebox (hors Crystal) ont droit à 1 mois offert. Pour souscrire à cette offre, il suffira de se rendre sur son espace abonné ou de passer par le canal 136. A noter cependant, si le service ne vous convient pas, il faudra résilier avant la fin de la période d’essai pour ne pas se voir facturer le prix de 5.99€/mois.

L’opérateur en profite pour rappeler les divers contenus proposés, notamment la saison 2 de House of The Dragons qui démarre aujourd’hui ou encore l’accès inclus aux Jeux Olympiques durant l’été. Cette offre est soumise à plusieurs conditions comme ne pas déjà être abonné à Max, il est donc peut-être préférable selon les cas de passer d’abord par l’offre gratuite avant de payer une formule supérieure. Par ailleurs, Max Basic avec pub, offert 1 à 3 mois, est proposée “sous réserve de souscription dans un délai de 2 mois à compter de l’activation de la ligne Freebox ou avant le 11/08/2024 pour les abonnés ayant souscrit aux services Freebox avant le 11/06/2024”, indique par ailleurs Free. Il est également possible de souscrire aux offres plus onéreuses sans pub depuis l’espace abonné Free.

