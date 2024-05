Oqee Ciné : arrivée de nouveaux films parfois cultes pour les abonnés Free à regarder sur de nombreux supports

Adrénaline, aventure et femmes fatales au programme d’Oqee Ciné cette semaine.

OQEE Ciné, la plateforme AVOD de Free réservée aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G, enrichit chaque semaine son offr avec des films et séries en accès gratuit avec publicités pendant deux ans. Voici les nouveautés disponibles dès ce 24 mai 2024 :

Aventures et dentelles : la marquise des anges – Cette série historique se déroule dans la France du XVIIe siècle. Nora Arnezeder y incarne Angélique, une héroïne rebelle déterminée à sauver son mari Jeoffrey, joué par Gérard Lanvin, des griffes d’un jaloux Louis XIV.

Crank : hyper tension 2 – Ce film d’action suit Chev Chelios, interprété par Jason Statham, un assassin professionnel qui doit se recharger avec des décharges électriques pour survivre après avoir reçu une prothèse à la place du cœur.

Rencontres du troisième type – Ce classique de la science-fiction réalisé par Steven Spielberg raconte l’arrivée d’OVNI sur Terre et son impact sur une famille ordinaire. Ce chef-d’œuvre est un incontournable pour les amateurs du genre.

Allô maman, ici bébé – Une comédie familiale mettant en scène John Travolta et Kirstie Alley, avec un bébé qui commente sa propre vie, incarné par la voix de Daniel Auteuil en français et Bruce Willis en anglais.

Fort d’un catalogue de plus de 500 films et séries, Oqee Ciné met aussi à l’honneur cette semaine les femmes fatales du cinéma avec programmation spéciale dédiée à des actrices iconiques comme Sharon Stone, Isabelle Adjani, et Rosamund Pike.

Les abonnés Free peuvent accéder à ces nouveautés via la chaîne 39 de leur Freebox, dans l’espace Vidéos/VOD de leur Player TV Freebox, mais aussi sur l’application OQEE by Free disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android, Smart TV Samsung, Smart TV LG et sur le web.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox