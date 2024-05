Le succès croissant du bonus réparation en France

Depuis le début de l’année, les Français ont largement adopté le bonus réparation, un dispositif dont le montant a été augmenté pour encourager les réparations. Cette tendance est bénéfique pour les portefeuilles et l’environnement.

Depuis décembre 2022, plus de 400 000 réparations ont été réalisées grâce au bonus, totalisant 11,68 millions d’euros. La dynamique s’est intensifiée avec 100 000 réparations depuis le 1ᵉʳ mars, selon un rapport officiel.

En début d’année, le bonus a été revalorisé de 5 à 10 € pour 73 types d’équipements. Le seuil pour bénéficier du bonus pour les ordinateurs portables a été abaissé à 150 €. Les réparations des écrans de smartphones cassés coûtent maintenant 25 € de moins grâce au bonus. Les smartphones représentent 41,5 % des réparations éligibles au bonus, suivis par les lave-linge, les lave-vaisselle et les ordinateurs.

Points de réparation labellisés

Pour bénéficier du bonus, il faut se rendre dans un point de réparation labellisé QualiRépar. Au 15 mai, on en comptait 5 352 sur tout le territoire, en hausse de 253 depuis le 1ᵉʳ mars. La réparation à distance est aussi éligible si les prestataires sont labellisés. Le bonus réparation est une initiative gagnante pour réduire les déchets électroniques et économiser de l’argent. Pour plus d’informations, consultez le site officiel dédié.

