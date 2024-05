TF1+ lance une nouvelle fonctionnalité innovante, elle arrive bientôt sur les Freebox et les box d’Orange, Bouygues et SFR

Le service TF1+ vient de lancer Synchro, une première mondiale qui consiste à proposer un moteur de recherche pour les groupes de téléspectateurs.

C’était l’une des fonctionnalités annoncées lors du lancement de la plateforme de streaming, elle est désormais une réalité sur Apple TV, Fire TV et Android TV et le sera dès le 5 juin sur les téléviseurs connectés ainsi que les Freebox, Bbox et Box de SFR. Les Livebox pour leur part devront attendre la mi-juin pour en profiter.

Le principe de cette fonctionnalité est assez simple : les suggestions des plateformes et services de streaming sont généralement dédiées à une seule personne. Synchro entend proposer des recommandations pour les groupes d’amis, les couples, la famille et ce assez simplement. Vous pouvez ainsi lancer TF1+ et choisir le mode Synchro à la connexion, puis de sélectionner les personnes concernées, ou créer leur profil si cela est nécessaire. Un service en développement depuis plus d’un an qui doit également permettre de mieux cibler les publicités.

Au fur et à mesure, une intelligence affinera les recommandations en fonction de ce qui a déjà été regardé par le groupe, mais aussi de ce que chaque utilisateur seul a pu regarder. La plateforme qui comptait en avril 33 millions d’utilisateurs selon TF1 entend ainsi augmenter son audience.

Source : Le Parisien (numéro du 25 mai 2024)

