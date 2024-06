Microsoft : vous ne pourrez plus avoir accès à votre compte Outlook si vous n’utilisez pas la nouvelle méthode d’authentification

Microsoft prépare une mise à jour importante pour la sécurité des comptes de messagerie Outlook. L’entreprise a annoncé que d’ici quelques semaines, tous les utilisateurs devront adopter une nouvelle méthode d’authentification plus sécurisée. Sans cette mise à jour, l’accès à leurs comptes sera bloqué. Cette initiative vise à remplacer l’ancienne méthode d’authentification par identifiant et mot de passe par une méthode plus moderne et sûre.

À partir du 16 septembre 2024, Microsoft cessera de prendre en charge l’authentification de base, une méthode qui repose uniquement sur un identifiant et un mot de passe. Cette technique, bien que longtemps utilisée, présente des faiblesses face aux menaces actuelles. Les cyberattaques évoluent, et les identifiants simples ne suffisent plus à protéger efficacement les données des utilisateurs.

Microsoft recommande désormais l’utilisation de l’authentification moderne, basée sur des jetons et une authentification multifactorielle. Cette approche est déjà intégrée dans les dernières versions des applications Outlook, Apple Mail, et Thunderbird. Elle est conçue pour offrir une protection renforcée contre les tentatives de piratage.

« Pour aider à sécuriser les comptes de messagerie personnels Outlook, à partir du 16 septembre 2024, Microsoft ne prendra plus en charge Basic Auth, la méthode par laquelle une personne ne fournit que son nom d’utilisateur et son mot de passe pour se connecter à son compte. À partir du 16 septembre 2024, Outlook exigera que tous ceux qui ont un compte de messagerie Microsoft utilisent une application de messagerie ou de calendrier ou le site Web Outlook.com qui prend en charge l’authentification moderne, telles que les dernières versions d’Outlook, Apple Mail ou Thunderbird. »

Pour se préparer à cette transition, Microsoft encourage les utilisateurs à télécharger les applications Outlook gratuites disponibles pour iOS, Android, Mac et Windows. Ces applications intègrent déjà l’authentification moderne. Alternativement, des clients de messagerie tels qu’Apple Mail ou Thunderbird, qui prennent en charge cette nouvelle méthode, peuvent également être utilisés.

Les abonnés Microsoft 365 continueront de bénéficier de l’application Outlook incluse dans leur abonnement, tout comme les utilisateurs d’Outlook 2021 (version 11601.10000 ou supérieure), qui ne seront pas affectés par ces changements.

Fin de Windows Courrier et Calendrier et modifications de Gmail

En parallèle, Microsoft prévoit de mettre fin aux applications Courrier et Calendrier de Windows d’ici la fin de l’année 2024. Ces applications ne seront plus disponibles au téléchargement sur le Microsoft Store. Les utilisateurs devront migrer vers la nouvelle application Outlook pour Windows, qui supporte l’authentification moderne.

Microsoft annonce également la fin de la version allégée de son webmail pour navigateurs anciens à partir du 19 août prochain. Pour continuer à utiliser Outlook.com, les utilisateurs devront avoir des navigateurs à jour : Edge ou Chrome en version 79, Firefox en version 78, Safari en version 16, ou Opera en version 76 minimum. De plus, l’accès à Gmail via la barre latérale d’Outlook.com sera retiré à compter du 30 juin. Cependant, Outlook pour Windows et Outlook pour Mac permettront toujours l’accès aux comptes Gmail.

« Nous encourageons tous les utilisateurs restant des applications Mail et Calendrier sur Windows à passer à Outlook pour Windows dès que possible. » indique Microsoft

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox