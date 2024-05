Bouygues Telecom réduit le prix de son offre 8 Gbit/s

L’option Débit+ lancée par l’opérateur l’été dernier a été mise à jour et coûte désormais moins cher, bien que son accès reste limité.

Après Free et SFR, Bouygues Telecom était lui aussi passé à la vitesse supérieure en proposant une offre 8Gbit/s via son option Débit+. Accessible aux clients Bbox Ultym, Ultym Smart TV et Pro+ compatible XGS-PON, elle fait ainsi passer la connexion des abonnés de 2 Gbit/s à 8Gbit/s en download et de 900 Mbit/s à 1Gbit/s en upload sans engagement.

Auparavant proposée pour 5€/mois, cette option est désormais moins onéreuse puisqu’elle coûte maintenant 2€/mois supplémentaires sans engagement. Cependant, elle n’est pas accessible pour tout le monde. Outre les limitations en termes d’offres citées ci-dessus, la technologie nécessaire est disponible pour les parisiens en intra-muros et certains abonnés des départements suivants : Bouches-du-Rhône, Côte d’Or, Calvados, Doubs, Essonne, Gard, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Savoie, Maine-et-Loire, Nord, Pyrénées-Atlantiques, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Rhône, Val-de-Marne, Val d’Oise, Vaucluse, Yvelines.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox