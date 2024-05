Free lance une mise à jour de Freebox Connect sur Android avec des nouveautés

Identifier et bloquer un appareil indésirable est désormais possible directement sur l’application officielle Freebox Connect dans sa version Android.

Incontournable, Freebox Connect est une application multitâches qui permet notamment de contrôler l’état des équipements Freebox en un coup d’œil, diagnostiquer et agir sur les paramètres du Wi-Fi, de le partager en toute sécurité et de le suspendre sur les appareils de vos enfants.

Disponible sur iOS et Android, Freebox Connect reçoit ce 22 mai une nouvelle mise à jour sur les smartphones tournant sous l’OS de Google. Au rang des nouveautés, il est désormais possible de bloquer un appareil indésirable, et de retrouver les appareils bloqués dans une section dédiée. Les développeurs indiquent par ailleurs que les abonnés Freebox peuvent à présent identifier un appareil qu’ils ne reconnaissent pas grâce à des informations détaillées. Il est par exemple désormais possible de retrouver la date de 1ère connexion de l’appareil dans “Autres informations”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox