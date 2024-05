Ne perdez plus jamais votre télécommande avec la nouvelle fonctionnalité de Google

Google introduit une nouvelle fonction intitulée “Find my remote”, qui sera disponible sur les boîtiers équipés d’Android 12 pour TV et les versions ultérieures.

Tous les téléspectateurs ont connu ce moment de panique : la télécommande a disparu, probablement avalée par le canapé ou pire, par le chien. Pour faire face à cela, Google ajoute la fonction “Find my remote” ou “Trouve ma télécommande” en français. Cette fonctionnalité permet de faire sonner la télécommande et de faire clignoter une lumière LED pendant 30 secondes, facilitant ainsi sa localisation. Pour que cette option soit efficace, la télécommande doit se trouver à portée de Bluetooth de la box, soit environ 9 mètres.

Cette nouvelle fonction a été repérée par Android Authority dans le code d’Android 14 pour TV. Google a présenté une version bêta de cette mise à jour lors de la conférence Google I/O. Bien que la fonction soit actuellement en cours de développement, elle devrait être proposée aux appareils actuels via une mise à jour logicielle. Il est cependant nécessaire que la télécommande soit équipée d’un haut-parleur et d’une lumière LED, même si le clignotement de cette dernière pourrait être une option facultative.

Il est intéressant de noter que cette fonction est déjà disponible sur le boîtier de streaming Onn, vendu chez Walmart aux États-Unis. Cet appareil, fonctionnant sous Android 12 pour TV, possède un bouton dédié à l’activation de la fonction “Find my remote”. Pour les box dépourvues de ce bouton et en cas de perte de la télécommande, il est toujours possible d’utiliser un smartphone pour naviguer dans les menus du boîtier.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox