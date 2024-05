Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez 2 nouveaux jeux gratuits sur PC

Une aventure sinistre et des énigmes à résoudre dans la sélection Prime Gaming de la semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Bramble: The Mountain King vous embarque dans un voyage captivant et troublant à travers des environnements époustouflants. Incarnez Olle, un jeune garçon qui part à la rescousse de sa sœur, enlevée par un redoutable troll. À Bramble, tout n’est pas exactement comme il le semble. Dans ce pays étrange peuplé de créatures petites et grandes, vous devez savoir quand vous approcher et quand vous cacher. De nombreuses bêtes affamées et méchantes se cachent dans ces forêts et ces grottes. Attention à la marche…



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Une famille royale est soudainement en proie à de sinistres esprits et l’un d’eux a kidnappé la reine ! Dans Spirits of Mystery : Whisper of the Past, suivez la princesse Airrin dans son parcours pour sauver sa famille. Après avoir découvert un sombre secret de famille, pouvez-vous aider à rétablir les liens de confiance ou les personnes chères à la princesse Airrin seront-elles perdues à jamais à cause de la haine et de la vengeance ? Découvrez-le dans ce jeu d’aventure envoûtant avec des objets cachés !

Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

