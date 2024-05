Orange annonce des problèmes de réception de mails pour ses abonnés

Orange informe qu’un incident est en cours depuis ce matin avec la réception de mails sur son système de messagerie électronique.

Les abonnés Orange utilisant le mail de l’opérateur peuvent rencontrer des difficultés concernant la réception des mails depuis ce matin. En effet, la réception des mails peut mettre plus de temps que d’habitude. Seul cet aspect est impacté, l’envoi et la consultation de mail ne sont pas concernés.

Orange indique que ces équipes sont totalement mobilisées pour résoudre le plus rapidement possible le problème et présente ces excuses pour la gêne occasionnée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox